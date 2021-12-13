Мнение: Альтернатива

У проекта «новой нормальности» есть одно несомненное достоинство. Это его системность — как по целям, так и по методам достижения этих целей. С рациональной точки зрения сегодня нет ни одного альтернативного проекта, равного ему по этим показателям. Что, безусловно, создает весьма печальные перспективы.

Концентрированная суть проекта заключается в том, что он констатирует неразрешимое противоречие совместного и параллельного существования двух систем управления: корпоративной и государственной и предлагает решение: конвергенцию этих систем. Что, собственно, и подразумевает необходимость демонтажа нынешней «нормальности», основанной на примате национальных юрисдикций. Здесь логика проекта неоспорима.

Спорным выглядит, скорее, не само решение о конвергенции (слиянии) двух моделей, а предлагаемый баланс, существенно сдвинутый в пользу корпоративного управления. Что, собственно, и предопределяет человеконенавистнический характер будущей «нормальности», так как корпорация — это всегда про прибыль, но не про человека.

Парадокс, по всей видимости, заключается в том, что противоречие, которое и пытается разрешить «новая нормальность», объективно. А значит, любой альтернативный проект должен предложить иной, но системный вариант разрешения этого противоречия. В противном случае борьба с «новой нормальностью» теряет конструктивный смысл. Даже если (допустим) ее удастся сломать, хотя бы на локальной территории, без формулирования и реализации альтернативного ей проекта противоречие только усугубится.

Структурно такая ситуация произошла в ходе Арабской весны в Египте, где режим Мубарака, который и довел страну до катастрофы и революции, уступил проекту братьев-мусульман, однако братья не смогли даже сформулировать толком свой собственный проект развития Египта, что и предопределило их крах. Вначале идеологический, затем административный, затем — системный. И режим египетских военных-фелюлей вернулся. И продолжает точно так же существовать в рамках прежней парадигмы, но теперь после того, как топливо революции «выгорело», у режима Сиси появилось время, в течение которого он будет продолжать загонять страну и народ на еще более катастрофические уровни. Просто потому, что ничего принципиально иного, чем прежний режим Мубарака режим Сиси стране не предлагает. Понятно, что рано или поздно, но все повторится, но Египет фактически провалился на несколько десятилетий в безвременье, и как минимум одно поколение (а по всей видимости, одним тут не обойдется) фактически живет зря. Жизнь почти ста миллионов человек — впустую. По сути, это та самая Стрела Аримана, о которой писал Иван Ефремов.

Задача, которая стоит по отношению к «новой нормальности», выглядит достаточно очевидно. Мало сломать сам проект (хотя бы на локальной территории), нужно заранее понимать, что никакого возврата назад к «старой нормальности» быть не может. Да и, скорее всего, это будет просто невозможно, так как слом «старой нормальности» уже в значительной мере произошел, и скорее всего, точки невозврата пройдены. Необходимо будет выдвигать альтернативный проект, который так же системно сумеет и разрешить объективно существующее противоречие, и сформировать механизмы и путь реализации такого проекта, и (естественно) вписать в него миллионы людей, которых нынешняя «новая нормальность» обрекает на физическое истребление.

По сути, речь идет о создании новой этики, новом прочтении понятий о добре и зле, о возможном и допустимом. И это задача, которая сразу выводит любую страну, взявшуюся за нее, на глобальный уровень, так как если она будет решена даже локально, она станет зародышем будущей глобальной альтернативы создаваемому Швабом и компанией новому мировому порядку. Я даже не стану говорить, что для этого новый проект нужно будет не только сформулировать, не только реализовать, но еще и защитить — возможно, в жестоком столкновении с новым глобальным фашизмом. Не стану потому что это входит в условия решения задачи по умолчанию. И точно так же не стану говорить о том, что нынешний российский режим точно не станет заниматься этой задачей — понятно почему. А вот те, кто будут после него — как знать.

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