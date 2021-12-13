В Эквадоре в ДТП с автобусом погибли 18 человек
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Автобус следовал из Макаса (столица провинции Морона-Сантьяго) в Лоху (столица одноименной провинции), съехал с трассы и опрокинулся.
В результате аварии погибли 18 человек, еще 25 пострадавших (в том числе дети) были госпитализированы в различные медучреждения.
Согласно списку пострадавших, который опубликовало издание eldiario.ec, самому младшему из госпитализированных исполнилось четыре месяца, самому старшему – 67 лет.
Известно, что во время аварии автобус врезался в две опоры электропередач.
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