 

В Эквадоре в ДТП с автобусом погибли 18 человек

13.12.2021, 3:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Автобус следовал из Макаса (столица провинции Морона-Сантьяго) в Лоху (столица одноименной провинции), съехал с трассы и опрокинулся.

В результате аварии погибли 18 человек, еще 25 пострадавших (в том числе дети) были госпитализированы в различные медучреждения.

Согласно списку пострадавших, который опубликовало издание eldiario.ec, самому младшему из госпитализированных исполнилось четыре месяца, самому старшему – 67 лет.

Известно, что во время аварии автобус врезался в две опоры электропередач.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / Енин заявил, что на переговорах о крушении самолета МАУ Иран “растягивает время”

15.07 / Ляшко пояснил, почему объявил новый конкурс на главу Нацслужбы здоровья Украины

07.05 / “Еще одна растопырилась” – Брежнева широко развела ноги перед камерой

13.03 / Летевший из Новосибирска в Москву самолет сел в Тюмени из-за отказа двигателя

23.07 / Су-27 подняли на перехват самолета-разведчика над Черным морем

05.10 / Минобороны Армении показало видео ударов Азербайджана по Степанакерту

27.09 / “Продвигать украинские регионы хорошо, но лучше убраться оттуда”. Украина потроллила Россию из-за фотографий Крыма

29.12 / Вице-премьер Хуснуллин обсудил с Развожаевым водоснабжение Севастополя

19.08 / Президент Европарламента призвал ЕС немедленно ввести санкции против Беларуси

03.10 / Ученые определили главных распространителей коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика