Мнение: О критическом состоянии у Путина

Печальная весть, однако…

Нет, в глубине души, конечно, все понимали, что рано или поздно это должно было случиться: «чему быть, тому не миновать». А хихикали над инсайдами и прогнозами всё больше из чувства самосохранения. Ну кому же хочется в открытую признавать неприятную реальность, пока внешне «всё так хорошо»?

Но вот давно уже нехорошо. Хотя, как это часто бывает, то самое «неприятное» обнаружилось вовсе не там, где обещали всякие гуру.

А в казённых и чеканных строках очередного последнего китайского предупреждения заявления российского МИДа.

«Сегодня отношения между Россией и коллективным Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте… Взят курс на втягивание Украины в #НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлётным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений. Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьёзные военные риски для всех вовлечённых сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе.

Настаиваем на выработке… серьёзных долгосрочных правовых гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия на западных рубежах России.

Настаиваем на юридическом закреплении договорённости о неразмещении #США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу Российской Федерации, на территории соседних с ней стран, как входящих, так и не входящих в Североатлантический альянс.»

Поистине уникальный дипломатический документ. Который не мог появиться на свет без полного согласования с действующим президентом России Владимиром Путиным. И который свидетельствует о вполне конкретном состоянии умов у правящей верхушки. Включая и Национального Лидера™.

Недвусмысленная угроза военным конфликтом в Европе. Априори неприемлемый ультиматум Североатлантическому Альянсу. Ненавязчивое упоминание о «критической черте», что призвано обозначить тонкую грань, отделяющую войну и мир. Ведь если НАТО её перейдёт, то…

А что, собственно, будет?

#Россия откроет новый «Украинский фронт»? Нанесёт обезоруживающий удар по столицам стран-членов НАТО? Попытается обратить в ядерный пепел США?

Судя по сегодняшней аллокации капиталов российской элиты – вряд ли. То есть, угрозы априори пустые, кроме, быть может, нового раунда бряцанием оружия у границ Украины, Польши, Прибалтики. Но и это не приведёт к желаемым для Кремля результатам в плане гарантий – тут к гадалке не ходи.

А, главное, насчёт «подлётного времени». Фундаментальной ошибкой российской внешней политики является именно зацикленность на проблеме расширения НАТО. И ещё большей – военно-политические шаги Москвы в ходе украинского кризиса. Именно они вдохнули новую жизнь в НАТО, возродив образ России как военного противника Запада. И это совершенно точно является стратегическим поражением России. Тем более, что при современном состоянии ракетных вооружений не суть важно, где находятся пусковые шахты – под Харьковом или под Будапештом: пять минут разницы в подлётном времени стратегически не решают ничего. Даже верхушка не успеет добежать до бомбоубежища, случись что. Появление же гиперзвуковых ракет ещё больше нивелирует разницу в географии.

Но Верховный главнокомандующий и Генеральный штаб всё ещё мыслят категориями Второй мировой. Когда идея «пространственного буфера» между потенциальным противником была хотя бы немного актуальной. И то условно: танковые клинья Гудериана раскатали её по дорожной пыли в считанные дни. А в современных войнах счёт и вовсе идёт на минуты…

Так что все эти решительные заявления МИДа о «критической черте» – прежде всего диагноз. Симптом критического состояния в голове у Владимира Путина. Президента, который начинал свою деятельность с идеи союза с НАТО вплоть до вступления России в Альянс.

И вот что у него с головой, если за 20 лет всё так изменилось? Что вызвало это критическое состояние у главы государства?

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