Не дали шанса

В Доме Пашкова в шестнадцатый раз объявили победителей литературной премии «Большая книга».

Церемония прошла стремительно: то ли из-за пандемии коронавируса было решено сократить количество людей, выходящих на сцену, то ли по каким-то другим причинам. Вручающих не было, длинных речей — тоже, а ведущим вечера стал искусственный интеллект Достоевский — в честь любимого всеми писателя, которому в этом году исполнилось 200 лет. Поэтому на экране появлялись распоряжения, указания, цитаты или просто забавные шутки.

Леонид Юзефович. Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Победителями XVI сезона стали Леонид Юзефович, получивший главный приз за роман «Филэллин» (499 баллов), Майя Кучерская — 2-е место за книгу «Лесков: Прозеванный гений» (497 баллов) и Виктор Ремизов, занявший 3-е место с романом «Вечная мерзлота» (473 балла).

Раздали и призы читательских симпатий. Первое место по результатам народного голосования на портале LiveLib присудили Наринэ Абгарян и ее трогательному роману об умершем каменщике «Симон». Второе место занял Алексей Поляринов с «Рифом», а третье досталось Марине Степновой и ее «Саду».

Спецприз за вклад в литературу получил Дмитрий Бак, представляющий Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля (в этом году ему 100 лет), а премию «Литблог» — Иван Родионов, автор блога «сЧетчик».

Из интересного: вышедший на сцену Виктор Ремизов сказал несколько слов в поддержку красноярского «Мемориала», объявленного Министерством юстиции РФ «иноагентом». А Леонид Юзефович пообещал отдать часть премиальных денег на консервацию двух домов в Якутии, где в феврале 1923 года красноармейцы Ивана Строда оборонялись от дружинников генерала Анатолия Пепеляева (это место описано в документальном романе Юзефовича — «Зимняя дорога»).

Всего за победу в финале боролись 13 сильных претендентов. Среди них — львиная доля тех, кто уже был награжден премией в прошлом или на нее выдвигался: Наринэ Абгарян, Михаил Гиголашвили, Юрий Буйда, Евгений Водолазкин (кстати, получивший 448 баллов и оказавшийся на роковом четвертом месте, как это уже было в 2019 году с «Брисбеном»).

От души можно было порадоваться за Майю Кучерскую, награждение которой не вызвало ни у кого вопросов.

Но вот других неожиданных, смелых, ярких решений, на которые все очень надеялись, не было — ни «Раны» Оксаны Васякиной (381 балл), ни «Рифа» Алексея Поляринова среди победителей, по мнению Литературной академии, не оказалось. Конечно, серьезно рассчитывать на то, что провокационная, гибридная, дерзкая, нарушающая спокойствие книга Васякиной окажется в тройке победителей, не приходилось — в это хотелось верить как в чудо, как в возможность дать шанс (или аванс?) молодой литературе. Так или иначе, «Рана» Васякиной от этого не станет менее заметной — ее по праву можно назвать самой обсуждаемой российской книгой года: о смерти и жизни, о телесности и любви.

Майя Кучерская. Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

А вот у «Рифа» Алексея Поляринова, казалось, были хорошие шансы на победу — классический честный талантливый роман о вечной войне поколений, о сектах и религиозных культах, о мифологии. Но, на удивление, по результатам голосования «Рифу» было отдано только 368 баллов, а значит, последнее место.

В целом от «Большой книги» этого года осталось тягостное ощущение предсказумости и безнадеги, какого-то постоянного бега по кругу. Особенно если помнить, что миссия «Большой книги», по словам председателя совета «Центра поддержки отечественной словесности» Владимира Григорьева, — «открывать новые имена».

Но разве для того, чтобы произошли какие-то перемены, не нужно хоть что-то менять?

Екатерина Писарева, Специально для «Новой»

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