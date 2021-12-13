 

Когда мужчина орёт на женщину – Личное мнение

13.12.2021, 3:20, Разное
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На днях Бен Эффлек наорал на бывшую жену и мать своих детей актрису Дженнифер Гарнер.


Фото: Соцсети

Орал у всех на глазах, возле школы, в которой учатся дети. Орал и отчитывал, словно ей — 5 лет. Хорошо хоть в маске был: слюной не забрызгал.

Позор, в общем. Прежде всего — ему. Но и Гарнер я, мягко говоря, не понимаю.

Не понимаю, как и почему красивая, успешная женщина 49 лет и с состоянием в 80 миллионов долларов США позволяет кому бы то ни было повышать на себя голос.


Фото: Соцсети

Дубина Эффлек, с которым Гарнер развелась в далёком 2018 году, дерёт глотку, а она стоит и зачем-то это выслушивает.

У них давно, как мне кажется, сложилась такая динамика: Бен — агрессор, Дженнифер — жертва. Он нападает, она вся скукоживается, сжимается, вжимается в кресло машины, подавленная и раздавленная его воплями.


Фото: Соцсети

Потом агрессор, спустив пар, едет по своим делам, а жертва понуро плетётся приходить в себя после этой омерзительной коммуникации.


Фото: Соцсети

Впрочем, ни до Эффлека, ни до Гарнер мне особо нет дела. Меня волнуете вы.

Мои дорогие, прекрасные женщины, почему вы позволяете мужчинам повышать на вас голос? У вас что — десять жизней, одну из которых вы решили спустить на то, чтобы на вас периодически орал какой-то идиот?

Может, пора в вашей жизни что-то поменять? Если да, то что именно?

Я вас слушаю очень внимательно.

Источник: Лена Миро



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