Президент ЮАР заразился коронавирусом

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат, и ушел на самоизоляцию, сообщили в канцелярии главы государства.

«Президент [ЮАР Сирил Рамапоса] получает лечение от незначительных симптомов COVID-19 после положительного результата теста на коронавирусную инфекцию», – приводит текст сообщения канцелярии главы республики ТАСС.

Там уточнили, что политик чувствует себя хорошо, он находится на самоизоляции в Кейптауне и на предстоящую неделю передал свои полномочия вице-президенту ЮАР Дэвиду Мабузе. В ведомстве также отметили, что президент назвал свою болезнь «предостережением» для всех граждан страны, напоминающим о необходимости вакцинации.

Как сообщается, президент ЮАР в среду, 8 декабря, вернулся из поездки по странам Западной Африки. Все тесты на коронавирус, которые он и члены делегации сдавали в течение визитов, были отрицательными.

В прошлый четверг президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса договорились о направлении в республику группы вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования для борьбы с COVID-19. Днем позже российские вирусологи вылетели в ЮАР самолетом Ил-76 МЧС РФ с мобильной лабораторий Роспотребнадзора на борту для помощи республике в борьбе с коронавирусной инфекцией. Ранее глава ЮАР говорил, что штамм «омикрон» доминирует среди новых случаев заражения в республике.

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом ВОЗ выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон». Позже в ВОЗ предположили, что штамм «омикрон» менее опасен, чем вариант «дельта».