 

Президент ЮАР заразился коронавирусом

13.12.2021, 3:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат, и ушел на самоизоляцию, сообщили в канцелярии главы государства.

«Президент [ЮАР Сирил Рамапоса] получает лечение от незначительных симптомов COVID-19 после положительного результата теста на коронавирусную инфекцию», – приводит текст сообщения канцелярии главы республики ТАСС.

Там уточнили, что политик чувствует себя хорошо, он находится на самоизоляции в Кейптауне и на предстоящую неделю передал свои полномочия вице-президенту ЮАР Дэвиду Мабузе. В ведомстве также отметили, что президент назвал свою болезнь «предостережением» для всех граждан страны, напоминающим о необходимости вакцинации.

Как сообщается, президент ЮАР в среду, 8 декабря, вернулся из поездки по странам Западной Африки. Все тесты на коронавирус, которые он и члены делегации сдавали в течение визитов, были отрицательными.

В прошлый четверг президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса договорились о направлении в республику группы вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей, а также санитарно-эпидемиологической лаборатории и другого медицинского оборудования для борьбы с COVID-19. Днем позже российские вирусологи вылетели в ЮАР самолетом Ил-76 МЧС РФ с мобильной лабораторий Роспотребнадзора на борту для помощи республике в борьбе с коронавирусной инфекцией. Ранее глава ЮАР говорил, что штамм «омикрон» доминирует среди новых случаев заражения в республике.

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом ВОЗ выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон». Позже в ВОЗ предположили, что штамм «омикрон» менее опасен, чем вариант «дельта».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / В Ричмонде, штат Вирджиния, демонтировали памятник генералу Конфедерации Джексону

28.05 / Дети Дурова попали в рейтинг богатейших наследников России по версии Forbes

17.03 / Участникам «Черного блока» вынесли приговоры

16.05 / “Бежать за юностью, задрав штаны, больше необязательно”. Гребенщиков заявил, что жизнь начинается после 65 лет

06.07 / “Очень провокационно. На грани”, “Огонь-баба”, “Секс”. Леся Никитюк взбудоражила сеть смелыми снимками

26.12 / “Глава правительства” Крыма заразился коронавирусом

21.06 / В Киевском водохранилище утонули отец и двое детей

30.01 / Собянин: Больше половины жителей Москвы переболели коронавирусом

16.05 / Зеленская заявила, что “не видит интересной сатиры” о себе и муже

08.06 / В МИД заявили о навязывании НАТО РФ повестки середины прошлого века

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика