 

Мнение: Что пошло не так у “Основания”

13.12.2021, 3:12, Разное
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Обзор сериала "Основание" по циклу романов Айзека Азимова (по факту, очень сильно "по мотивам").
С большинством тезисов и выводов автора вполне согласен – при просмотре и по итогам полного ознакомления посещали схожие мысли. Особенно в отношении подмены идей торжества науки и разума, которые выдвигал на первый план Азимов, супергероизмом и интуицией, что по итогу оказалось еще хуже вездесущей повесточки.

В этом плане за тот же "Гиперион" слегка волнительно, если представить, что с первоисточником обойдутся также, как с "Основанием".

Источник: Colonel Cassad



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