Мнение: Что пошло не так у “Основания”

Обзор сериала "Основание" по циклу романов Айзека Азимова (по факту, очень сильно "по мотивам").

С большинством тезисов и выводов автора вполне согласен – при просмотре и по итогам полного ознакомления посещали схожие мысли. Особенно в отношении подмены идей торжества науки и разума, которые выдвигал на первый план Азимов, супергероизмом и интуицией, что по итогу оказалось еще хуже вездесущей повесточки.

В этом плане за тот же "Гиперион" слегка волнительно, если представить, что с первоисточником обойдутся также, как с "Основанием".

—