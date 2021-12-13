Мнение: Что пошло не так у “Основания”
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Обзор сериала "Основание" по циклу романов Айзека Азимова (по факту, очень сильно "по мотивам").
С большинством тезисов и выводов автора вполне согласен – при просмотре и по итогам полного ознакомления посещали схожие мысли. Особенно в отношении подмены идей торжества науки и разума, которые выдвигал на первый план Азимов, супергероизмом и интуицией, что по итогу оказалось еще хуже вездесущей повесточки.
В этом плане за тот же "Гиперион" слегка волнительно, если представить, что с первоисточником обойдутся также, как с "Основанием".
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет