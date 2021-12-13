Гражданин Украины не сможет быть одновременно и гражданином России – Вениславский о законопроекте Зеленского

Журналистка спросила, как принятие закона о множественном гражданстве отразится на жителях оккупированных территорий Украины, которые были вынуждены получить российские паспорта и при этом имеют паспорта украинские.

“Если после возвращения временно оккупированных территорий граждане заявят, что их фактически принудили принять российское гражданство, никаких негативных последствий для украинского гражданства у них не возникает. Плюс в законопроекте о множественном гражданстве четко сказано, что не может быть двойного гражданства со страной-оккупантом, страной-агрессором. То есть не может иметь гражданин Украины одновременно гражданство Российской Федерации”, – подчеркнул Вениславский.

Он отметил, что государство Украина не признает факт иностранного гражданства, в данном случае российского, если оно получено насильственным путем.

“Мы считаем, что эти действия нарушают международные стандарты в области прав человека, Всеобщую декларацию прав человека, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. То есть в данном случае, на наш взгляд, эти документы являются ничтожными и поэтому они особых юридических последствий за собой влечь не будут”, – объяснил Вениславский.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Контекст:

1 мая 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ “юридически ничтожным” и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

В мае 2021 года украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские паспорта получили почти 600 тыс. граждан. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в июле говорил, что речь идет уже о 630 тыс. человек.

В апреле зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявлял о планах РФ выдать еще 500 тыс. российских паспортов жителям ОРДЛО до конца 2021 года.

По словам Данилова, темп выдачи российских паспортов на Донбассе в сентябре замедлился.

В сентябре в МВД РФ сообщали, что за предыдущие месяцы 2021 года гражданство России получили 500 тыс. иностранцев, около 50% из них – жители Украины.

1 декабря во время выступления на заседании Верховной Рады президент Владимир Зеленский заявил, что внесет законопроект о множественном гражданстве. 2 декабря стало известно, что законопроект №6368 уже зарегистрирован в парламенте.

Рассмотрение документа в первом чтении нардепы начнут предположительно в 2022 году.

Согласно ст. 4 Конституции Украины, в стране “существует единственное гражданство”. Однако никаких санкций за двойное гражданство не предусмотрено.

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