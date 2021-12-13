Варламов предложил сделать именные вакцины «Спутник» от Бузовой и Бони

Российский блогер Илья Варламов предложил выпускать вакцины против коронавируса от имени знаменитостей и под разными брендами, чтобы популяризовать вакцинацию в России.

Видео опубликовано в Telegram-канале «Небожена», авторство которого приписывается журналистке Божене Рынске.

«Например, «Спутник V» пусть выпускают под разными брендами, чтобы какой-нибудь кумир народа мог себе заказать именную партию. Представьте, приходит Герман Стерлигов и говорит, что у него своя чудо-вакцина. Пусть к нему в слободу приезжают фанаты и колятся там», – высказал свою инициативу урбанист.

Варламов также предложил выпускать вакцины от имени телеведущих Виктории Бони и Ольги Бузовой. При таком подходе прививаться будут гораздо больше, считает блогер.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что достигнуть уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в 80% можно только, если каждый, у кого нет противопоказаний, привьется.