 

Установлено, что чувство благодарности позитивно влияет на здоровье человека

13.12.2021, 2:23, Новости дня
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Сотрудники двух американских университетов, из Мичигана и Калифорнии, собрали фокус-группу из 4800 добровольцев, среди которых были люди с разным характером. Ученых интересовало, влияет ли чувство благодарности и постоянный оптимизм за состояние здоровья.

В процессе экспериментов участники исследования жили насыщенной жизнью, в том числе занимались физкультурой и спортом, посещали разные мероприятия. Периодически они рассказывали о том, как провели время. А ученые отслеживали основные показатели организма.

Оказалось, что люди с чувством благодарности к окружающим в целом намного здоровее тех, что считает, что мир должен вращаться вокруг них самих. Также улучшает здоровье уверенный оптимизм.



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