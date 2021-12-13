Установлено, что чувство благодарности позитивно влияет на здоровье человека

Сотрудники двух американских университетов, из Мичигана и Калифорнии, собрали фокус-группу из 4800 добровольцев, среди которых были люди с разным характером. Ученых интересовало, влияет ли чувство благодарности и постоянный оптимизм за состояние здоровья.

В процессе экспериментов участники исследования жили насыщенной жизнью, в том числе занимались физкультурой и спортом, посещали разные мероприятия. Периодически они рассказывали о том, как провели время. А ученые отслеживали основные показатели организма.

Оказалось, что люди с чувством благодарности к окружающим в целом намного здоровее тех, что считает, что мир должен вращаться вокруг них самих. Также улучшает здоровье уверенный оптимизм.