Ученые рассказали, как спят собаки

Распорядок дня у нас и у наших питомцев разный, напоминают кинологи. Собаки живут в своем режиме, который часто противоречит нашему. Однако с этим хозяин и его любимое животное как-то справляются. Людей же часто интересует, почему их пес во сне часто дергает лапами, а иногда и скулит.

Ученые исследовали данный вопрос и установили, что четвероногие также могут видеть сны.

Только они не человеческие, а собачьи, говорят ученые. Вы, наверное, думаете, что собака, дергая лапами, во сне куда-то бежит, кого-то преследует? Так оно и есть на самом деле! У собак, оказывается, также есть несколько циклов сна, в оном из которых появляются сновидения. Поэтому не стоит удивляться, с собакой все в порядке. Не будите ее.