 

В ДТП с грузовиком во Владимирской области погибли пять человек

13.12.2021, 2:14, Новости дня
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В результате столкновения легкового автомобиля с грузовым на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области погибли пять пассажиров легковушки, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«По предварительной информации, водитель легкового автомобиля «ВАЗ» совершил столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем Hino. В результате ДТП погибли водитель автомобиля «ВАЗ» и четверо его пассажиров», – передает ТАСС сообщение.

В пресс-службе отметили, что происшествие произошло около 05:00 на 323-м километре автодороги М-7 «Волга» на территории Гороховецкого района. Отмечается, что детей среди погибших нет.

В пятницу депутат Московской областной думы от фракции «Единая Россия» Эвклид Зафиров погиб в результате аварии, ДТП произошло на территории Подмосковья в Раменском городском округе.



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