 

Глава МИД Германии заявила о несоответствии «Северного потока – 2» нормам ЕС

13.12.2021, 2:14, Новости дня
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Проект газопровода «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен, сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF.

«Об этом мы дискутировали в рамках коалиционных переговоров и прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики. Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен», – приводит слова Бербок ТАСС.

По словам глава МИД Германии, проект газопровода «Северный поток – 2»пока «не соответствует предписаниям» ЕС. «Еще предыдущее правительство обсуждало с американцами, что при дальнейшей эскалации (вокруг Украины) этот газопровод нельзя было бы подключать к сети. Я использую условное наклонение, так как мы находимся в той фазе, когда хотим сделать все, чтобы переговоры возобновились, это самый лучший способ избежать дальнейшей эскалации», – добавила Бербок.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Берлин не допустить запуска газопровода «Северный поток – 2», назвав проект «инструментом ценового диктата», «шантажа» и на способом «затягивания энергетической петли на шее Украины». Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала к переговорам с Россией по Украине.

В минувшую пятницу появились сведения, что администрация нового канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает проект газопровода «Северный поток – 2», но может заблокировать его в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной. В прошлую среду главой МИД Германии назначили выступающую против «Северного потока – 2» Анналену Бербок, которая является сопредседателем партии «Союз-90»/«Зеленые». В тот же день стало известно, что Германия и США договорились о закрытии Берлином проекта газопровода «Северный поток – 2» в случае «вторжения» РФ на Украину.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину.



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