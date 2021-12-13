Китайцы создали эффективную технологию добычи урана из морской воды
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Урановые шахты могут стать пережитком прошлого. Ученые из Китая создали эффективную технологию добычи этого радиоактивного материала прямо из морской воды.
На самом деле, это было возможно делать и раньше, говорят эксперты. Однако специалисты из КНР в данном случае повысили эффективность добычи в два десятка раз! Таким образом, вскоре начнется и промышленное использование созданной технологии.
Проблема Китая в том, что собственных запасов урановой руды стало не хватать. По предварительным прогнозам, до 2035 года потребность в уране вырастет и составит 35 тыс. тонн в год. Если полагаться только на урановые шахты, то сырье закончится в течение одной пятилетки. А из морской воды можно добыть в тысячу раз больше урана, чем из земных недр.
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