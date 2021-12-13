Китайцы создали эффективную технологию добычи урана из морской воды

Урановые шахты могут стать пережитком прошлого. Ученые из Китая создали эффективную технологию добычи этого радиоактивного материала прямо из морской воды.

На самом деле, это было возможно делать и раньше, говорят эксперты. Однако специалисты из КНР в данном случае повысили эффективность добычи в два десятка раз! Таким образом, вскоре начнется и промышленное использование созданной технологии.

Проблема Китая в том, что собственных запасов урановой руды стало не хватать. По предварительным прогнозам, до 2035 года потребность в уране вырастет и составит 35 тыс. тонн в год. Если полагаться только на урановые шахты, то сырье закончится в течение одной пятилетки. А из морской воды можно добыть в тысячу раз больше урана, чем из земных недр.