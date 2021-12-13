Обнаружен новый источник парниковых газов в вечной мерзлоте

Ученые из Финляндии случайно обнаружили еще одну большую опасность, которая подстерегает нас в процессе глобального потепления. Дело в том, что некоторые пласты вечной мерзлоты содержат большое количество закиси азота (N2O).

Данное соединение уже начало постепенно растворяться в атмосфере, говорят ученые. Проблема еще в том, что оно оказывает в 300 раз больший парниковый эффект, чем углекислый или угарный газы.

Химическое соединение N2O начало накапливаться в грунтах в период позднего плейстоцена, поясняют специалисты. Очень долго они были там законсервированы и никого не беспокоили. Но теперь от них исходит очередная угроза. Подробнее о результатах исследования можно прочесть в журнале Nature Communications.