Россия возобновила ж/д сообщения с Финляндией

Пассажирское сообщение РФ с Финляндией возобновляется с 12 декабря, стоимость билета на скоростной поезд «Аллегро» из Санкт-Петербурга в Хельсинки составит от 5,7 тыс. рублей, сообщила российская компания «Российские железные дороги» (РЖД).

«Возобновляем пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией. С 12 декабря в расписание вернутся скоростные поезда «Аллегро» Санкт-Петербург – Хельсинки. Ежедневно они будут совершать по два рейса – рано утром и днем», – передает РИА «Новости» сообщение.

По данным РЖД, стоимость билета на «Аллегро» из Петербурга в финскую столицу на грядущее воскресенье начинается от 7,4 тыс. рублей в вагоне класса «эконом», от 12,2 тыс. рублей – в «бизнес-классе». Спустя неделю цена на проезд ниже. Так при отправлении из Петербурга в Финляндию 18 декабря поездка в «экономе» составит от 6,5 тыс. рублей, в «бизнес-классе» – от 11 тыс. рублей в одну сторону.

Перед посадкой в поезд пассажирам будут измерять температуры бесконтактным способом, а в течение всей поездки им будет необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что запуск туристического ретропоезда между Финляндией и Карелией запланирован в январе 2022 года. Аналогичный проект в перспективе может появиться и на территории арктических районов республики.