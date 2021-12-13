Польша захотела убедить Германию не запускать «Северный поток – 2»

Премьер Польши Матеуш Моравецкий после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Варшаве заявил, что польские власти не теряют надежды не допустить запуска газопровода «Северный поток – 2» и пытаются выработать ответ «с немецкими партнерами».

«Мы уверены, что «Северный поток – 2» увеличивает возможности Кремля в давлении на Украину и на ЕС, что он может быть инструментом ценового диктата. Мы указываем на эти риски, на возможность шантажа и на возможность затягивания энергетической петли на шее нашего соседа – Украины», – приводит мнение Моравецкого РИА «Новости».

«Лучшим решением было бы не допустить запуска «Северного потока – 2». Все угрозы еще не выявлены», – считает премьер Польши. «Мы пытаемся выработать с немецкими партнерами решения, которые отвечали бы на эти риски», – сообщил Моравецкий.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «Северный поток – 2» рычагом воздействия на Россию. Он выразил мнение, что газопровод вряд ли начнет функционировать, если «Россия возобновит агрессию против Украины». Днем ранее премьер Польши заявил, что Запад покажет слабость, если даст согласие на запуск газопровода «Северный поток – 2», который, по его мнению, должен стать «символом и инструментом господства РФ над Центрально-Восточной Европой».

В минувшую пятницу появились сведения, что администрация нового канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает проект газопровода «Северный поток – 2», но может заблокировать его в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной. В прошлую среду главой МИД Германии назначили выступающую против «Северного потока – 2» Анналену Бербок, которая является сопредседателем партии «Союз-90»/«Зеленые». В тот же день стало известно, что Германия и США договорились о закрытии Берлином проекта газопровода «Северный поток – 2» в случае «вторжения» РФ на Украину.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину.