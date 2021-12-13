 

У президента ЮАР обнаружили COVID-19. В стране вспышка штамма “Омикрон”

13.12.2021, 1:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Рамафоса проходит курс лечения от легких симптомов COVID-19 после положительного результата теста на вирусную инфекцию сегодня. […] Президент, который полностью вакцинирован, находится в самоизоляции в Кейптауне и передал все обязанности заместителю президента Дэвиду Мабузе”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе президента ЮАР рассказали, что глава государства “почувствовал себя плохо, побывав на мемориальной службе в честь скончавшегося накануне экс-президента страны Фредерика де Клерка.

“Президент пребывает в хорошем настроении, но за ним наблюдает Южноафриканская военно-медицинская служба Национальных сил обороны ЮАР”, – отметили в канцелярии Рамафосы.

Там рассказали, что во время своего недавнего визита в четыре африканских государства президент и члены южноафриканской делегации проходили тестирование на COVID-19 во всех странах, и 8 декабря, после возвращения из последней поездки, из Сенегала, тесты еще показывали отрицательный результат.

Рамафоса заявил, что его легкая форма заболевания является доказательством того, как важно быть вакцинированным от коронавируса. Он подчеркнул, что “вакцинация остается лучшей защитой от тяжелых заболеваний и госпитализации”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

По состоянию на 9 декабря случаи заражения людей этим вариантом были выявлены в 63 странах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / В Полтаве рассказали о ходе спецоперации по поимке взявшего в заложники полицейского преступника

18.09 / Украина провела масштабные учения на границе с Россией

31.07 / Появилось видео конфликта водителя BlaBlaCar с пассажиркой с детьми

04.12 / Глава нацразведки США обвинил КНР в подкупе американских законодателей

24.07 / В полиции опровергли информацию, что на пороге горевшего дома Шабунина нашли остатки взрывчатки

06.02 / OnePlus стал лидером роста среди американских брендов

11.11 / В Ереване задержаны около 130 участников митинга оппозиции

05.10 / Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний Рады и внесла вопрос о его отзыве в повестку сессии. Как голосовали в парламенте

25.08 / Украинские ученые считают, что коронавирусы формируют перекрестный иммунитет

29.10 / Нефть подорожала в рамках коррекции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика