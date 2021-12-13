В Перми разрабатывают брелок для поиска заблудившихся в лесу людей

Ученые из Перми сообщили, что разрабатывают специальный брелок, который поможет найти человека, заблудившегося в лесу.

К сожалению, в РФ такие случаи – это вовсе не редкость. Как правило, для поисков привлекают большое количество спасателей и местных жителей для прочесывания лесных массивов. Задача по поиску потерявшегося человека упростится, если у него в кармане будет лежать специальный брелок.

На самом деле, он работает как радиомаячок в диапазоне FM. Устройство отлично защищено от влаги и обладает надежной батареей. Включить его можно только один раз. Но если вы заблудитесь в лесу, именно этот раз и даст вам хорошие шансы на быстрое спасение. В дальнейшем разработчики планируют выводить сигнал для определения места расположения объекта на электронной карте местности.