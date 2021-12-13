Кириенко отметил важность продолжения программы «Мастерская новых медиа»

Опыт реализации уникальной образовательной программы «Мастерская новых медиа» по подготовке специалистов в области интернет-коммуникаций является успешным, программа должна развиваться, а выпускники – получать возможности для самореализации, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на встрече со слушателями программы, которая проходит в Мастерской управления «Сенеж».

Программа по подготовке специалистов в области интернет-коммуникаций организована АНО «Диалог» и президентской платформой «Россия – страна возможностей» на базе ее образовательного центра – Мастерской управления «Сенеж», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Мастерская новых медиа» ориентирована на подготовку и создание сообщества эффективных «цифровых» специалистов в сфере PR и в новых медиа, которые смогут эффективно работать в новом информационном пространстве с использованием самых современных инструментов и средств. Впервые о программе сообщил Сергей Кириенко на финале конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» в мае 2021 года. Тогда же было подписано соглашение между АНО «Россия – страна возможностей» и АНО «Диалог Регионы» о запуске программы по подготовке кадров в области интернет-коммуникаций. Программа стартовала 26 августа в Москве, в ней уже начали обучение более 140 медийщиков и более 80 PR-специалистов из 59 регионов России, в том числе лауреаты проекта «ТопБЛОГ» и конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций».

«С нашей точки зрения все получилось. Хорошие, интересные, талантливые люди пришли на эту программу обучения. Мы вам признательны за систему обратной связи – по всем лекторам и мастерам-наставникам: это вообще принцип Мастерской управления «Сенеж» – здесь оценки выставляются любому выступающему, какого бы ранга он ни был. Будем вам благодарны за любые идеи, предложения, что совершенствовать в системе отбора для тех, кто участвовал в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций», потому что он тоже постоянно будет идти, и что нужно совершенствовать и менять в системе обучения «Мастерской новых медиа», – сказал Кириенко.

Он отметил дефицит специалистов, которые умеют грамотно выстраивать коммуникации, прежде всего, персонифицированные. Такие кадры востребованы и государством, и бизнесом, и общественным сектором. Кириенко отметил, что для выпускников программы будет предусмотрена система стажировок, в том числе в регионах, также выпускников программы будут рекомендовать работодателям.

«Это Центры управления регионами АНО «Диалог», региональные администрации – если где-то вам интересны стажировки, сможем помочь. Мы готовы продолжить варианты включения в наши проекты, причем большая часть проектов не требует переезда и перехода на постоянную основу. Мы договорились, что при «Мастерской новых медиа» будет сформирован центр поддержания коммуникации и взаимодействия. Наличие такой сетки взаимодействия является важным конкурентным преимуществом, это точно работающая история. И мы в рамках сформированной сетки и системы коммуникации будем давать весь набор информации о проектах, которые идут у нас», – отметил первый заместитель руководителя администрации президента России.

Также Кириенко рассказал, что выпускникам программы предложат участие в грантовых конкурсах Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив, АНО «Институт развития интернета», а также Росмолодежи. Некоторые участники Мастерской уже стали победителями грантовых конкурсов, отметил он.

Выпускница Мастерской, главный редактор портала Мойбизнес.рф, финалист проекта «ТопБЛОГ» Юлия Бондарева рассказала на встрече, что выиграла грант АНО «Институт развития интернета» с проектом о социальных предпринимателях. Она отметила, что подавать заявки на конкурсы институтов могут только юридические лица, и предложила включить в список тех, кто может получать поддержку, также самозанятых – такой статус часто имеют специалисты, работающие в медиасфере. Генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский отметил, что этот вопрос будет проработан.

Выпускник Мастерской Евгений Клещ (г. Краснодар), автор популярного подкаста о кино в России, вскоре присоединится к команде программы в качестве руководителя сообщества выпускников. Он рассказал о новых форматах в новых медиа, которые влияют на аудиторию, в том числе подростковую – видеоигровые стримы, иммерсивные технологии и др., и спросил, стоит ли включать обучение этим форматам в программу Мастерской. Кириенко ответил, что это направление стоит проработать.

Долгосрочная практико-ориентированная программа состоит из нескольких очных образовательных модулей, которые выстроены по принципу работы авторской мастерской. В течение всей программы обучения слушателей сопровождает Мастер из числа профессионалов-практиков, достигших выдающихся результатов в области стратегических коммуникаций и новых медиа.

По направлению «Стратегические коммуникации» Мастерами стали директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и президент коммуникационного холдинга «ГРУППА ИМА» Андрей Гнатюк. Мастера направления «Медиакоммуникации» – редакционный директор «Ньюс медиа» Арам Габрелянов, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян, автор и ведущий программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», автор YouTube-проекта СоловьевLIVE, автор и ведущий радиопрограммы «Полный контакт» на «Вести ФМ» Владимир Соловьев.

Спикерами программы стали более 100 экспертов-практиков, в их числе – заместитель генерального директора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки, заместитель генерального директора по развлекательному вещанию АО «Национальная медиа группа» Вячеслав Муругов, бизнес-тренер, специалист в области публичных выступлений и риторики Нина Зверева, председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор «Киностудии им. М. Горького» Юлиана Слащева и др.

Слушателями направления «Медиакоммуникации» стали победители и участники конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» и «ТопБЛОГ», а также активные блогеры и представители медиасферы, которые развиваются в направлении digital. Участниками направления «Стратегические коммуникации» стали руководители и сотрудники пресс-служб региональных и городских администраций, общественных организаций, крупных предприятий, вузов и медицинских учреждений, а также специалисты и руководители PR-агентств.