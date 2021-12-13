 

Несколько болельщиков ЦСКА задержали на матче КХЛ с «Локомотивом»

13.12.2021, 0:44, Новости дня
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Несколько болельщиков московского ЦСКА задержаны в Ярославле во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Локомотивом», информирует пресс-служба ЦСКА.

Матч между командами завершился победой ярославской команды со счетом 3:2 в овертайме. «Во время матча в Ярославле, где армейцы встречались с «Локомотивом», было задержано несколько болельщиков ЦСКА. В данный момент мы разбираемся в сложившейся ситуации и прилагаем все усилия, чтобы помочь задержанным. Надеемся на скорейшее разрешение сложившейся ситуации», – приводит текст сообщения пресс-службы ЦСКА ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе УМВД РФ по Ярославской области, во время матча сотрудники частного охранного предприятия выявили несколько человек, которые находились на трибуне без масок и не реагировали на замечания. Сотрудники ОМОН Росгвардии вывели троих мужчин с трибуны и передали сотрудникам полиции, которые доставили болельщиков в ОМВД РФ по Красноперекопскому городскому району. В отношении мужчин составили протоколы об административных правонарушениях.

Напомним, 28 ноября в конце футбольного матча с «Зенитом» фанаты ЦСКА зажгли множество файеров, устроив шоу из фейерверков. После игры сотрудники полиции задержали ряд болельщиков. Полиция составила более 50 протоколов об административных правонарушениях. Российская премьер-лига (РПЛ) раскритиковала действия полиции.

Инициативу болельщиков ЦСКА поддержали фанатские объединения других клубов РПЛ, в том числе «Спартака», «Динамо» и «Зенита», «Ростова» (Ростов-на-Дону), «Крыльев Советов» (Самара). 5 декабря фанаты московского «Локомотива» на 20-й минуте матча 17-го тура чемпионата РФ по футболу против екатеринбургского «Урала» покинули трибуны в знак солидарности с болельщиками московского ЦСКА. Министр спорта Олег Матыцин выразил обеспокоенность по поводу ситуации с болельщиками ПФК ЦСКА.



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