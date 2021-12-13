Le Monde – Новая Каледония голосует за независимость от Франции, но референдум выходит «странным» и «одноногим»

На заморской территории Франции под названием Новая Каледония проходит референдум о независимости, провести который просили те, кто хочет отделиться от Парижа. Но теперь они призывают своих сторонников на этот референдум не ходить и не голосовать, пишет Le Monde. Впрочем, явка может быть крайне низкой и среди тех, кто хочет остаться в составе Франции: они-то уже уверены в своей победе.



Reuters

В Новой Каледонии (заморская территория Франции, находящаяся в Тихом океане) проходит референдум, на котором жители архипелага должны решить, оставаться им вместе с Францией или нет. Но, как отмечает Le Monde, это уже третья попытка такого референдума и в этот раз вся кампания была очень странной.

Так, те, кто выступает за отделение от Франции, призывают своих сторонников не ходить на это голосование. Они напоминают, что вокруг санитарный кризис, и их злит, что французские власти не стали из-за пандемии переносить дату референдума. С сентября в Новой Каледонии — вспышка пандемии коронавируса, которая унесла жизни 280 человек, и больше половины из них — представители аборигенного населения канаки. В этих общинах даже объявили траур сроком на год.

Автор статьи отмечает, что вся агитационная кампания получилась странная: активисты сами требовали организовать им референдум, третий по счёту, но теперь отказываются принимать в нём участие и призывают сторонников независимости архипелага тоже бойкотировать референдум. Среди простых людей это вызывает недоумение: «Мы ждём уже 30 лет. Зачем этот пируэт?»

Хотя наряды полиции усилены, никаких крупных собраний, флагов на машинах и прочего не ожидается. Агитация идёт через соцсети и СМИ.

Но дело в том, что, по соглашению с Парижем, этот референдум об отделении будет последним. Два предыдущих показали, что большинство жителей Новой Каледонии хотят остаться с Францией, хотя перевес был небольшим.

В итоге сейчас кампанию вели по сути только те, кто против отделения от Франции. Среди них много молодёжи, которая как раз в европейской Франции планирует продолжить свою учёбу. Но они опасаются, что их сторонники тоже не придут на референдум, поскольку посчитают, что они и так одержат победу. К тому же на результате скажутся опасения заразиться. «Это одноногое голосование», — приводит автор статьи Le Monde слова одного из местных депутатов.