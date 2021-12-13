Штамм коронавируса “Омикрон” обнаружили в 63 странах – ВОЗ

“По состоянию на 9 декабря случаи заражения людей этим вариантом были выявлены в 63 странах во всех шести регионах ВОЗ”, – говорится в сообщении.

По информации ВОЗ, “Омикрон” распространяется быстрее штамма “Дельта” в Южной Африке, где циркуляция этого варианта вируса была низкой. При этом новый штамм распространяется быстрее, чем “Дельта”, в других странах, где заболеваемость ею высокая, например, в Соединенном Королевстве.

Угроза от “Омикрона” зависит, в частности, от того, как вакцины и перенесенное заболевание COVID-19 защищают от инфекции и насколько вирулентен новый штамм по сравнению с другими.

7 декабря ВОЗ сообщала, что новый штамм коронавируса обнаружили в 57 странах.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.

По мнению главы Минздрава Украины Виктора Ляшко, штамм “Омикрон” может стать причиной изменения пути передачи коронавируса с капельного на воздушный.

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