 

Километры гирлянд и сотни световых приборов. В “Киевгорсвете” рассказали, как украсят город к Новому году

13.12.2021, 0:36, Новости дня
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“В первую очередь украшена будет центральная часть города. В частности, иллюминация засветится на улицах и площадях Киева, а также на прилегающей к ним территориях. Только для украшения центральной улицы города – Крещатика – использовано более 3 тыс. метров гирлянд и 200 световых приборов, установленных на деревьях и административных зданиях”, – отметили в посте.

Речь идет о зданиях Национальной филармонии, Национальной музыкальной академии, мэри Киева и других.

“12 км гирлянд будут украшать улицу Богдана Хмельницкого, 22 световых конструкций-мотивов и один километр гирлянд – Владимирский спуск”, – уточнили в сообщении.

https://www.facebook.com/kyivmisksvitlo/posts/4694503977279582

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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