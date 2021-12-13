 

Володин сообщил о снятии с рассмотрения законопроекта о QR-кодах на транспорте

13.12.2021, 0:28, Разное
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Решение о снятии законопроекта с рассмотрения стало результатом диалога Думы с правительством на основе мнений регионов и обращений граждан, отметил председатель ГД.

“Благодаря обратной связи замечания были услышаны”, – написал он.

Спикер напомнил, что президент Владимир Путин говорил о недопустимости опрометчивых решений и ограничений прав граждан, а также о необходимости изучить готовность транспортной системы к такому решению.

В Госдуме 13 декабря пройдут заседания фракций с участием представителей правительства. Депутаты проведут встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром транспорта России Виталием Савельевым и другими представителями кабмина.



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