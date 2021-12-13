В Китае начались продажи смартфонов Honor 60 и 60 Pro

Две модели новых смартфонов Honor 60 и 60 Pro поступили в свободную продажу на территории Китая. Первый аппарат предлагают за 424 доллара США, второй – за 518.

Обе модели вышли в нескольких модификациях. В частности, Honor 60 получил 8 или 12 Гб оперативной памяти и линейку из двух вариантов основного накопителя з 128 или 256 Гб. Улучшенная версия также имеет варианты сборки 8/256 ГБ и 12/256 ГБ.

Отличия видны и по размеру дисплея. Младшая модель оборудована краном на 6,67 дюйма, старшая – на 6,78 дюйма. Оба аппарата получили процессоры Snapdragon 778G Plus и одинаковые аккумуляторы емкостью 4800 мАч. Главные датчики основных камер позволяют вести съемку в режиме 108 Мп.