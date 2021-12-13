Стало известно, как увеличить мощность видеокарт RTX 3080 Ti

В сети появилась инструкция по поводу того, как видеокарту RTX 3080 Ti, которая не предназначена для майнинга, все-таки использовать для добычи криптовалют. Неназванные эксперты дали несколько советов по поводу того, как разогнать мощность устройства до необходимых параметров.

Эксперт говорит, что можно совершить перепрошивку BIOS либо обновить фирменное программное обеспечение, если речь идет о версии EVGA.

Дело в том, что разработчик внес в прошивку команду по умолчанию которая начинает ограничивать мощность по мере приближения к максимальному заполнению памяти. Поэтому видеокарта не предназначена для майнинга. Если данное ограничение самостоятельно снять, все круто меняется.