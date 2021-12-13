 

Стало известно, как увеличить мощность видеокарт RTX 3080 Ti

13.12.2021, 0:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В сети появилась инструкция по поводу того, как видеокарту RTX 3080 Ti, которая не предназначена для майнинга, все-таки использовать для добычи криптовалют. Неназванные эксперты дали несколько советов по поводу того, как разогнать мощность устройства до необходимых параметров.

Эксперт говорит, что можно совершить перепрошивку BIOS либо обновить фирменное программное обеспечение, если речь идет о версии EVGA.

Дело в том, что разработчик внес в прошивку команду по умолчанию которая начинает ограничивать мощность по мере приближения к максимальному заполнению памяти. Поэтому видеокарта не предназначена для майнинга. Если данное ограничение самостоятельно снять, все круто меняется.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Камала Харрис: у американцев больше общего, чем того, что их разделяет

31.07 / Кравчук не исключает кадровых изменений в украинской делегации ТКГ

13.02 / Москва направила запрос в Twitter после заморозки аккаунта делегации РФ в Вене

02.08 / США ввели антидемпинговые пошлины на импорт углеродистой стали из России

25.08 / В Украине зафиксировано наименьшее за неделю число новых случаев COVID-19

02.07 / Мэр Коломыи сообщил, что у него обнаружили COVID-19

02.07 / В Сети появились видео с переозвучкой советских и голливудских фильмов на тему голосования

12.12 / Сенат США одобрил санкции против “Северного потока – 2” и выделение Украине $250 млн

10.10 / Французский дизайнер год скрывал ожоги, полученные при взрыве камина в его доме

14.02 / В мире: Европа превращается в антикоронавирусную тюрьму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика