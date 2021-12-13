 

СК подтвердил смену курса самолетом в Сочи из-за неопознанного воздушного судна

13.12.2021, 0:00, Новости дня
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах инцидента с российским лайнером, выполнявшим рейс Екатеринбург – Сочи, который вынужден был сменить курс полета из-за неопознанного воздушного судна, сообщили в пресс-службе СК России.

«Самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбурга в город Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна. На борту лайнера находилось более 160 человек», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

В связи с ЧП председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК доложить об обстоятельствах этого ЧП.

Источник в авиационных службах уточнил, что происшествие случилось над Черным морем. На посадку в Сочи в этот момент заходили сразу два пассажирских рейса. Оба они сели благополучно.

4 декабря пассажирский самолет Airbus, который летел из Тель-Авива в Москву, изменил курс над Черным морем из-за сближения с иностранным самолетом-разведчиком.

В понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что сообщения о том, что самолет-разведчик США создал угрозу гражданскому самолету над Черным морем, не соответствуют действительности.



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