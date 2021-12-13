 

Тела двух молодых людей нашли в квартире в Твери

13.12.2021, 0:00, Новости дня
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Следователи проводят проверку по факту обнаружения тел мужчины и девушки в квартире многоквартирного дома в Твери, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

«Поступило сообщение об обнаружении в квартире дома, расположенного по улице Новочеркасской города Твери, тел мужчины и девушки 1996 и 2002 года рождения. По факту их смерти… организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе добавили, что видимых телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти мужчины и девушки, не обнаружено. Причину смерти установят в ходе судебно-медицинских экспертиз.

Ранее во Владивостоке возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел мужчины и женщины с множественными колото-резаными ранами в ванной в запертой квартире.



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