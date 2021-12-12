Марлос покинул донецкий “Шахтер”, не попрощавшись с командой

“Полузащитник Марлос завершает выступления за “Шахтер”. В конце календарного года у футболиста заканчивается контракт с клубом”, – говорится в сообщении.

В клубе рассказали, что уроженец Бразилии, которому сейчас 33 года, пришел в “Шахтер” летом 2014 года и с тех пор провел за команду 287 официальных поединков, забив во всех турнирах 74 мяча.

“Вместе с “Шахтером” Марлос по четыре раза выиграл чемпионат (2017, 2018, 2019, 2020), Кубок (2016, 2017, 2018, 2019) и Суперкубок Украины (2014, 2015, 2017, 2021). Будучи одним из самых ярких и полезных полузащитников в стране, он получил украинское гражданство, выступал за сборную Украины и играл в финальной части Евро 2020″, – отметили в “Шахтере”.

Издание Footboom пишет, что прощание Марлоса с “Шахтером” “не прошло гладко”.

“Марлос отказался приходить на свою же церемонию прощания с командой. Когда все футболисты собрались, опытный хавбек “горняков” проигнорировал встречу. Марлос обижен на ФК “Шахтер”. Он хотел продолжать игровую карьеру в составе “горняков”, однако новый контракт Марлосу так и не был предложен”, – объясняют футбольные журналисты.

Они отметили, что Марлос не приехал на игру “Шахтера” против “Александрии”, которую донецкий клуб выиграл 11 декабря со счетом 2:1.

Директор ФК “Шахтер” по футболу Дарио Срна объяснил произошедшее клубной пресс-службе.

“Я разговаривал с Марлосом, и он сказал, что ему очень тяжело эмоционально и сложно представить, что теперь он будет находиться далеко от команды. Он собирался попрощаться с командой, но в последний момент просто не смог приехать и принес извинения. Поэтому с его стороны не было игнорирования – это просто человеческие эмоции, которые можно понять”, – сказал он.

Контекст:

Марлос родился в Бразилии, в Украине он с 2012 года: до 2014-го играл за харьковский “Металлист”, затем перешел в “Шахтер”.

28 сентября 2017 года телеканал “Футбол” сообщал, что пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении Марлосу украинского гражданства.

30 сентября стало известно, что он вызван в национальную команду. В сборной он дебютировал 6 октября 2017 года в отборочном поединке к чемпионату мира 2018 против команды Косово.

В составе сборной Украины Марлос сыграл 26 матчей и забил один гол.

Из национальной сборной Марлос ушел в августе 2021 года.

—