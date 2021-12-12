Жертвами кораблекрушения в Китае стали по меньшей мере девять человек

Судно Tian Feng 369 затонуло примерно в 48 километрах от Яньтая. На момент крушения на нем находилось 14 членов экипажа.

На место кораблекрушения были направлены спасательные суда и вертолет. На вечер удалось найти 12 из них: трое выживших и девять погибших.

Еще двух членов экипажа продолжают искать.

По данным Maritime Bulletin, судно ходило под флагом Китая. Последний рейс у Tian Feng 369 был именно в Яньтай.

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