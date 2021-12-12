 

Жертвами кораблекрушения в Китае стали по меньшей мере девять человек

12.12.2021, 23:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Судно Tian Feng 369 затонуло примерно в 48 километрах от Яньтая. На момент крушения на нем находилось 14 членов экипажа.

На место кораблекрушения были направлены спасательные суда и вертолет. На вечер удалось найти 12 из них: трое выживших и девять погибших.

Еще двух членов экипажа продолжают искать.

По данным Maritime Bulletin, судно ходило под флагом Китая. Последний рейс у Tian Feng 369 был именно в Яньтай.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / “Кому приятно рассматривать ротяку с брекетами?”, “Гадость”. Потап крупным планом показал открытый рот

01.09 / Лукашенко о санкциях стран Балтии: Им дали команду “фас”, они и вякнули из-под забора

27.06 / FAZ – Турция разочарована — её курорты защищены от вируса, но немцы всё равно не едут

13.08 / США пригрозили жестким ответом в случае нападения на их военных в Афганистане

15.09 / Красноярцы пожаловались на нашествие тли

05.09 / В Госдуме обвинили украинца Цветова в неуважении к паралимпийскому движению

24.05 / Стивен Сигал обратился к участникам программы «Буддизм в России»

17.04 / В Украине COVID-19 за сутки заболели почти 15 тыс. человек

25.10 / Экс-глава МИД Германии – с переизбранием Трампа жёсткие нападки на немецкий суверенитет продолжатся

07.08 / В Twitter внедрили маркировку аккаунтов СМИ и журналистов, связанных с государством

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика