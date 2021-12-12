В Украину привезли Вифлеемский огонь мира. “Укрзалізниця” доставит его на 22 вокзала страны

Свечку от огня в Киеве могли зажечь в Михайловском Златоверхом соборе и Патриаршем соборе Воскресения Христова. После церемонии в храме украинские пластуны передадут огонь мира в 22 областных центра Украины, а также в три города на Донбассе – в Константиновку и Мариуполь Донецкой области, в Лисичанск Луганской области.

“13 декабря все желающие могут прийти в “Пласт” своего областного центра и зажечь от него свечу”, – сказала Дарья Попова, ответственная за коммуникацию центрального офиса “Пластуны”.

Первым огонь мира получит Чоп Ужгородской области, также его повезут на Донбасс украинским военным.

Представители “Пласта” вечером передали Вифлеемский огонь мира сотрудникам “Укрзалізниці”, сообщила пресс-служба предприятия в Telegram.

“В рамках совместного мероприятия проводники 15 поездов доставят огонь на 22 вокзала областных центров страны и на вокзалы Мариуполя, Константиновки и Лисичанска менее чем за сутки. 13 декабря с 14.00 до 22.00 любой сможет получить огонь для своего дома на указанных вокзалах. Там будут установлены безопасные стенды с Вифлеемским огнем мира”, – подчеркнули в посте.

В “Укрзалізниці” добавили, что впервые принимают участие в скаутском мероприятии.

Контекст:

Распространение Вифлеемского огня – международная ежегодная скаутская акция, приуроченная к празднованию Рождества. Огонь зажигается на месте рождения Иисуса Христа, австрийские скауты самолетом доставляют огонь из Вифлеема в Вену, а оттуда передают другим скаутским ячейкам, пишет “Укринформ”.

—