 

Россия собирается мониторить со спутников линии электропередач

12.12.2021, 23:28, Новости дня
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Как сообщили в Роскосмосе, совместно с компанией «Импульс» госкорпорация осуществляет проект по запуску орбитального «Гонец-М» для мониторинга состояния линий электропередач на территории РФ. В будущем должна появиться специализированная спутниковая группировка.

Территория РФ очень велика, а электрические провода соединяют разные ее части. Так как система ЛЭП имеет гигантскую протяженность, вовремя заметить проблемы на том или ином участке, обследуя состояние с земли, очень трудно. Рассматривать ЛЭП со спутника гораздо легче.

После развертывания спутниковой группировки энергетики смогут получать реальную информацию, отмечают специалисты. А до сих пор они вынуждены осуществлять обслуживание только на основе расчетных данных.



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