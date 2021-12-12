Россия собирается мониторить со спутников линии электропередач

Как сообщили в Роскосмосе, совместно с компанией «Импульс» госкорпорация осуществляет проект по запуску орбитального «Гонец-М» для мониторинга состояния линий электропередач на территории РФ. В будущем должна появиться специализированная спутниковая группировка.

Территория РФ очень велика, а электрические провода соединяют разные ее части. Так как система ЛЭП имеет гигантскую протяженность, вовремя заметить проблемы на том или ином участке, обследуя состояние с земли, очень трудно. Рассматривать ЛЭП со спутника гораздо легче.

После развертывания спутниковой группировки энергетики смогут получать реальную информацию, отмечают специалисты. А до сих пор они вынуждены осуществлять обслуживание только на основе расчетных данных.