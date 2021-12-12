WhatsApp разрешил совершать операции с криптовалютой

Администрация мессенджера WhatsApp запустила пилотный проект, в рамках которого пользователи получили возможность отправлять и получать средства в криптовалютах.

В данный момент услуга доступна только на территории Соединенных Штатов, отмечают эксперты. Но если все пойдет хорошо, тестовый режим перейдет в штатный, а сама возможность появится также и у жителей других стран.

Никаких ограничений и комиссий пока не установлено. Однако такие условия следует считать временными, поскольку владельцам мессенджера нужно получать реальные доходы. Для операций с криптовалют можно использовать кошелек Meta, работает система Novi. Также администраторы отмечают, что криптовалюты можно отправлять с мобильных устройств на ОС Android или iOS.