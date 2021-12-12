Шойгу заявил о стабильном развитии военного сотрудничества РФ и Индии

Российско-индийское военное и военно-техническое сотрудничество развивается и имеет очень хорошие перспективы, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Я думаю, у российско-индийского сотрудничества – военного, военно-технического – очень-очень хорошие перспективы и очень хорошие и большие заделы. Надеемся реализовать все, что наметили», – сказал Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он отметил большой объем сотрудничества как по морской, так и воздушной технике, в частности, совместное предприятие по производству ракет «Брамос», а также проведение совместных учений.

Ранее сообщалось, что РФ и Индия ведут переговоры об увеличении лицензионного производства истребителей Су-30МКИ на 50 единиц.

Напомним, что Москва и Дели подписали контракт на поставку министерству обороны республики более 600 тыс. автоматов АК-203 калибра 7,62 мм индийского производства, а также договорились о производстве автомата Калашникова в Индии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Путин в Индии поможет российской оборонке.