 

Террористы обстреляли две провинции в зоне деэскалации в Сирии

12.12.2021, 23:16, Новости дня
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Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) обстреляли идлибскую зону деэскалации: обстрелу подверглась провинция Идлиб и дважды – провинция Алеппо, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра». В провинции Алеппо – два обстрела, в провинции Идлиб – один обстрел», – приводит слова контр-адмирала РИА «Новости».

Как сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами – Каракозак и обратно, Аджами – Мембидж и обратно, Метрас – Хафиан и обратно; в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса – Телль-Тамр и обратно. Также российскими военнослужащими проведено патрулирование в провинции Дейр-Эз-Зор по маршруту Хатла-Мазлум и обратно.

Напомним, 22 ноября террористы убили четверых сирийских военных в Идлибе, Алеппо и Хаме. Несколькими днями ранее сирийский военный пострадал от снайперского огня террористов в прибрежной провинции Латакия. Кроме того, 14 ноября 13 сирийских солдат и ополченцев погибли в провинции Дейр-эз-Зор после того, как правительственные силы попали в засаду террористов. В тот же день двое сирийских военных погибли и еще один получил ранение в результате снайперского огня террористов в провинции Идлиб.



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