 

Нардепы готовят в МВД запрос об увольнении Гогилашвили – Железняк

12.12.2021, 23:08, Новости дня
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“Мой заместитель Роман Костенко, которой представляет блок безопасности в нашей партии, готовит запрос и обращение к министру [внутренних дел] с требованием уволить этого заместителя”, – сказал политик.

Он подчеркнул важность проверок на блокпостах рядом с зоной ООС и поблагодарил правоохранителей.

“Нормальная ли ситуация, когда вас останавливают? Да. Если я не ошибаюсь, это было на блокпосте в Мариуполе, это мой родной город. Меня там постоянно останавливают, когда я еду домой”, – отметил Железняк.

Он добавил, что никогда не позволял себе такого поведения с патрульными на блокпосте.

“Мне кажется, что нам надо становиться уже европейской страной не только географически, но и в политической культуре. Пусть слагает свои полномочия и идет заниматься тем, чем занимался до этого”, – заявил народный депутат.

Контекст:

10–11 декабря в СМИ и соцсетях появилось видео конфликта в участием Гогилашвили, который произошел на одном из блокпостов при въезде в зону ООС. Судя по ролику, топ-чиновник МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки, а также тем, что его не узнали в лицо.

“У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким …балом, как у меня, – он один всего. […] Теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет”, – говорил топ-чиновник МВД полицейскому, который сказал, что не узнал его.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство из-за инцидента и сказал, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя. Гогилашвили потом заявил, что был “излишне эмоционален” и извинился за свое поведение.

Известно, что жена Гогилавшили Мария Левченко – помощница президента Украины Владимира Зеленского. В 2020 году президент называл ее в числе лиц, которым доверяет, сообщает “ВВС News Україна”.

Зеленский 12 декабря призвал уволить Гогилашвили.

Гогилашвили работает в министерстве с 2019 года, занимается формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Издание “Бабель” писало, что накануне назначения Гогилашвили получило информацию, что в МВД мужчину назначают якобы для контроля за тогдашним министром Арсеном Аваковым. Сам Гогилашвили в беседе с изданием отрицал эту информацию, но не скрывал, что давно знаком с Зеленским.

У Гогилашвили есть российский паспорт, он его получил в 2003 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону, сообщил Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ.

“Украинская правда” 12 декабря опубликовала новое видео, на котором Гогилашвили в грубой форме общается с сотрудниками полиции, остановившими его авто в Киеве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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