 

Лидер ливийских боевиков Карра перебрасывает наемников в Триполи под предлогом гуманитарных перевозок

12.12.2021, 23:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом свидетельствуют данные о полетах белорусской авиакомпании Rada Airlines, которую с 2018 года связывают с Каррой, сообщил аналитический telegram-канал “Рыбарь”.

“Если проанализировать сегодняшние сообщения, то рейс Rada Airlines сперва забрал что-то в афганском Кабуле, сел в Туркмении, разгрузился, сделал рейс в Китай, а потом отправился в ливийский Триполи”, — пишет источник.

Он напомнил, что в 2016 году аналитический портал Africa Intelligence указывал на связи между Rada Airlines и властями ливийского Триполи. Самолет этой авиакомпании стал самым крупным по дальности полета и грузоподъемности иностранным бортом, который совершил полет после возобновления авиасообщения между Ливией и Европой.

“Тогда, правда, белорусских авиаперевозчиков обвиняли в поставках оружия Халифе Хафтару и группировкам из Зинтана. Поскольку ливийским перевозчикам полёты в Европу тогда были заказаны, была создана специализированная белорусская компания. Загружались борты старым оружием и боеприпасами со складов “БелТехЭкспорта” и промежуточной точки в Бельгии (куда, кстати, и направился борт от 3 декабря 2021 года)”, — пояснили аналитики канала.

Израильский портал Haaretz в 2018 году сообщил о причастности самолета Ил-62 EW-450TR авиакомпании Rada Airlines к поставкам оружия из стран Восточной Европы в зоны конфликтов.

За последний месяц борт белорусской авиакомпании летал в Египет, Сирию и Эмираты. Турецкий обозреватель Ёрюк Ышык сообщил, что с началом пандемии перевозчик начал зарабатывать на медикаментах от коронавируса.

Белорусская редакция “Радио Свобода” предполагает, что Rada Airlines осуществляет свои перевозки под предлогом доставки гуманитарных грузов в Грузию и Афганистан.

“Загружаются самолёты в Бельгии, выдвигаются в Грузию, а оттуда — по маршруту Афганистан — Туркмения — Ливия», — пояснил “Рыбарь”.

В Ливии прибывших наемников размещают на базе Аль-Ватыя, которая в настоящее время принадлежит Турции. Анкара содействует переброске и обучению боевиков, несмотря на голословные заявление о поддержке мирного урегулирования в Ливии. Власти Турции через ангажированные СМИ распространяют фейки о присутствии на севере Африки “ЧВК Вагнера”. Эти вбросы неоднократно были опровергнуты российскими дипломатами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / Из-за коронавируса победителям международных олимпиад вместо денежных призов подарят петушков на палочке

10.04 / Мэттью Перри и зрители опубликовали первые кадры со съемок специального выпуска “Друзей”

01.08 / Эксперты объяснили причины отсутствия оргазма у мужчин и женщин

03.12 / “Режим разваливается” – Тихановская готова стать президентом Белоруссии в переходный период

28.01 / Начаты международные продажи первого в мире смартфона на Snapdragon 870 с измерением пульса посредством селфи

19.10 / Жанна и гадюки

25.10 / На Западе назвали причину появления “опасной” версии Путина на мировой арене

05.07 / «В парадигме, где мужчину определяет только работа, в случае ее потери ему незачем жить»

21.05 / Всероссийский фестиваль “Большая перемена” пройдет в Москве 1 июня

23.12 / Honor V40 получит самый быстрый в мире экран

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика