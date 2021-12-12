 

Анна Седокова подразнила поклонников пышным бюстом: “День Большого Добра”

12.12.2021, 22:54, Разное
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Популярная певица Анна Седокова разместила в разделе Stories личного микроблога в Instagram видеопубликацию, в рамках которой, одетая в облегающий топ, поделилась с подписчиками активными планами на день. Все вышеуказанные прожекты знаменитость определила как добрые дела.
Фоном видеоролика послужила одна из комнат просторной квартиры Анны Седоковой, предположительно, детская. В кадре то и дело появлялся наследник экс-вокалистки группы “ВИА Гра” – сын красотки играл с импровизированным игрушечным вигвамом и явно пребывал в отличном настроении. Стоит отметить, что исполнительница минимализировала количество косметики на лице, ограничившись лишь нюдовой помадой и тушью для ресниц, однако облегающий топ с большим декольте позволил фолловерам во всей красе созерцать пышный бюст звезды.

Изображение взято с: [email protected]
“Я хочу объявить День Большого Добра. Но перед этим – день учебы с сыном. А после, поедем вместе на благотворительную распродажу”, – такими пояснениями сопроводила ролик Анна Седокова.

Источник: www.instagram.com



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