На ПК Lenovo установили новую видеокарту Radeon RX 6500 XT

В сеть попали характеристики новой видеокарты Radeon RX 6500 XT, которая относится к модельному ряжу будущего года. Однако информацию «слили» не инсайдеры и не регуляторы, как это обычно бывает.

Дело в том, что компания Lenovo опубликовала данные о своем новом игровом ПК. Среди них оказались и характеристики упомянутой видеокарты будущего года.

В ней, в частности, содержится 64-разрядная шина и 4 Гб памяти. Также возможны версии видеокарты с памятью на 8 Гб, о чем сообщает Lenovo. Также стало известно о том, что в устройство получит GPU Navi 24. По словам экспертов, основным конкурентом для него станет видеокарта GeForce RTX 3050. По предварительной информации, официальная презентация должна состояться четвертого января.