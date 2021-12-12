 

80% мировой облачной инфраструктуры принадлежит 8 компаниям

12.12.2021, 22:44, Новости дня
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Пока в обществе спорят о пользе и вреде государственного регулирования отношения в глобальной сети, монополисты захватывают наиболее важные его сегменты. По словам экспертов, всего-то восемь крупных компаний контролируют 80% мировой облачной инфраструктуры.

При этом две трети облачных сервисов принадлежит только четырем компаниям. Это огромная часть рынка, говорят специалисты. Речь идет о совокупном доходе в 150 миллиардов американских долларов только в этом году. В будущем же прибыль вырастет.

Самыми крупными игроками на данном рынка являются Amazon Web Services (32%), Microsoft Azure (20%) и Google Cloud (9%). Компания Alibaba Cloud занимает четвертое место (6% рынка). Замыкает пятерку IBM Cloud (5%).



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