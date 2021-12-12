Вместо уколов красоты: чтобы выглядеть моложе, просто сварите гвоздику в воде

О высокой ценности специй известно с древних времен. В определенные периоды истории они были на вес золота. Их широко использовали в кулинарии, но сфера применения распространялась и на косметологию, ведь во все времена женщинам свойственно заботиться о своей внешности. Вот древний секрет использования гвоздики, которая является эффективным омолаживающим средством.

Рецепт маски из гвоздики

Такое средство можно легко приготовить в домашних условиях. Возьмите следующие компоненты:

гвоздику (специю); масло косметическое; гель из алоэ или гель из льняных семян.

Для приготовления маски берут кофемолку или мельницу и измельчают гвоздику до порошкообразного состояния. Однако ее можно использовать и в целом виде.

Гвоздичный порошок или гвоздику в количестве 3 ст.л. выкладывают в сотейник и заливают 1 стаканом воды, после чего варят на медленном огне 10 минут. Процеживают полученный отвар через сито или марлю для удаления частиц гвоздики. Отвар должен охладиться.

После остывания средство используется для создания омолаживающей сыворотки. 4 ст.л. отвара смешивают с такой же порцией геля алоэ или семян льна до получения желаемой консистенции.

Приготовление геля из льняных семян заключается в проваривании их с небольшой порцией воды на среднем огне до получения тягучей консистенции. Потом смесь пропускают через мелкое сито.

В сыворотку можно добавлять 1 ст.л. любимого косметического масла. Хранить на дверце холодильника не более недели. На очищенную кожу лица наносить средство перед сном, не исключая и области вокруг глаз. После впитывания сыворотки можно воспользоваться своим любимым кремом для лица.

Рецепт скраба

Для приготовления этого средства понадобится сахар.

После процеживания гвоздики остался жмых, который можно не выбрасывать, а использовать для приготовления скраба.

Для создания еще одного домашнего косметического средства жмых в количестве 3 ст.л. смешивают с 2 ст.л. сахара. Нужно добавить в смесь любое косметическое масло в количестве 1 ст.л. Вот и весь секрет приготовления отличного скраба.