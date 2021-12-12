 

На Украине предсказали четыре сценария для Зеленского

12.12.2021, 22:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экс-депутат Верховной рады Вадим Денисенко перечислил четыре варианта развития событий для президента Украины Владимира Зеленского в 2022 году. По его мнению, глава государства может остаться без поддержки Запада, а также, возможно, пойдет на компромиссы по Донбассу.

Первый вариант, который Денисенко в публикации на портале «Главред» назвал «идеальным штормом», предполагает, что Украину перестанут поддерживать ключевые западные страны, достигнув договоренности о будущем страны без ее участия. Такое развитие событий будет способствовать глубокому кризису, с которым Киев может столкнуться в 2023 году.

«Параллельно происходит уменьшение цен на ключевые товары, которые мы традиционно экспортируем <…> внутренние протесты и противостояние власти с ключевыми ФПГ (финансово-промышленными группами)», – добавил экс-парламентарий.

По словам Денисенко, существует и другой сценарий развития ситуации – «война против всех». Данный прогноз сбудется в случае высокой турбулентности в мировой политике, при которой украинские власти столкнутся с рядом проблем.

Из-за такого положения дел руководство Украины может пойти на компромиссы по Донбассу, в результате которых возможно противостояние внутри страны. В конце лета позиции Зеленского ослабнут, вероятность такой ситуации, по словам бывшего депутата, составляет до 50-55%.

Третий вариант будущей ситуации в украинской политике – противостояние несогласных с Зеленским групп населения и президента, из-за чего вероятен захват контроля над силовым блоком и реализация «популистских инициатив».

В ходе такого кризиса Зеленский начнет «переформатирование власти», добавил Денисенко. Еще один сценарий – превращение Зеленского в «отца нации». К этому может привести некое событие, которое станет сильным потрясением для общества.

«Событие должно быть достаточно масштабным для того, чтобы вызвать реакцию у внешних партнеров и привести к увеличению поддержки Украины», – сказал Денисенко.

Такой вариант развития ситуации возможен в результате стихийного бедствия, техногенной катастрофы или агрессивных действий России, считает экс-депутат.

Ранее гуцульская мольфарка (предсказательница) Мария Цвылинив, совершив обряд «гадания на воске», предсказала досрочный уход президента Владимира Зеленского со своего поста.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / Трамп выставил на продажу свой отель в Вашингтоне

24.10 / На Донбассе боевики 23 октября дважды нарушили режим тишины – штаб ООС

04.09 / Подозреваемый в убийстве ультраправого активиста в Портленде погиб при задержании

14.07 / Больше никаких “Краснокожих”. Команда по американскому футболу объявила о переименовании

17.02 / В Кременчуге патрульные поймали за ноги мужчину, пытавшегося спрыгнуть с седьмого этажа. Видео

24.08 / Путин обеспокоился сокращением сельхозпроизводства в Ростовской области

03.04 / Москвичей предупредили о мошенничестве на сайтах с билетами в театры и на квесты

18.06 / Обновленный кроссовер Kia Sportage вышел в продажу

22.03 / В Южной Корее начнут массовое производство роботов-доставщиков

30.07 / Суд в РФ приговорил американца Тревора Рида к 9 годам тюрьмы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика