На Украине предсказали четыре сценария для Зеленского

Экс-депутат Верховной рады Вадим Денисенко перечислил четыре варианта развития событий для президента Украины Владимира Зеленского в 2022 году. По его мнению, глава государства может остаться без поддержки Запада, а также, возможно, пойдет на компромиссы по Донбассу.

Первый вариант, который Денисенко в публикации на портале «Главред» назвал «идеальным штормом», предполагает, что Украину перестанут поддерживать ключевые западные страны, достигнув договоренности о будущем страны без ее участия. Такое развитие событий будет способствовать глубокому кризису, с которым Киев может столкнуться в 2023 году.

«Параллельно происходит уменьшение цен на ключевые товары, которые мы традиционно экспортируем <…> внутренние протесты и противостояние власти с ключевыми ФПГ (финансово-промышленными группами)», – добавил экс-парламентарий.

По словам Денисенко, существует и другой сценарий развития ситуации – «война против всех». Данный прогноз сбудется в случае высокой турбулентности в мировой политике, при которой украинские власти столкнутся с рядом проблем.

Из-за такого положения дел руководство Украины может пойти на компромиссы по Донбассу, в результате которых возможно противостояние внутри страны. В конце лета позиции Зеленского ослабнут, вероятность такой ситуации, по словам бывшего депутата, составляет до 50-55%.

Третий вариант будущей ситуации в украинской политике – противостояние несогласных с Зеленским групп населения и президента, из-за чего вероятен захват контроля над силовым блоком и реализация «популистских инициатив».

В ходе такого кризиса Зеленский начнет «переформатирование власти», добавил Денисенко. Еще один сценарий – превращение Зеленского в «отца нации». К этому может привести некое событие, которое станет сильным потрясением для общества.

«Событие должно быть достаточно масштабным для того, чтобы вызвать реакцию у внешних партнеров и привести к увеличению поддержки Украины», – сказал Денисенко.

Такой вариант развития ситуации возможен в результате стихийного бедствия, техногенной катастрофы или агрессивных действий России, считает экс-депутат.

Ранее гуцульская мольфарка (предсказательница) Мария Цвылинив, совершив обряд «гадания на воске», предсказала досрочный уход президента Владимира Зеленского со своего поста.