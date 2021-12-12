 

Глава МИД Германии призвала к переговорам с Россией по Украине

12.12.2021, 22:32, Новости дня
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Переговоры с Россией важны, чтобы урегулировать ситуацию на Украине, сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF.

Как сообщила Бербок, «суверенитет Украины является основой для любых действий» со стороны ЕС. «Важно совместно с Россией вернуться за стол переговоров, по возможности, в нормандском формате», – приводит слова главы германской дипломатии ТАСС.

По словам главы МИД Германии, «дверь для переговоров всегда и в любое время открыта».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве призвал активизировать «нормандский формат» переговоров для поиска решения ситуации на Украине. В воскресенье главы МИД стран «Большой семерки» (G7) в ходе встречи в Ливерпуле призвали Россию к «деэскалации» и поддержали «усилия» Франции и Германии в нормандском формате по достижению выполнения минских соглашений по урегулированию на Украине.

В четверг в Москве указали, что ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. В тот же день президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.

В прошлое воскресенье глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предупредил о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле. Ранее в МИД РФ обратили внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил.

В прошлую субботу глава ДНР назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года. Днем ранее Донецк направил Киеву предложения по стабилизации ситуации. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.



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