 

“Динамо” не сумело обыграть “Зарю” и ушло на зимний перерыв в УПЛ вторым после “Шахтера”

12.12.2021, 22:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Киевское “Динамо”, которое длительное время лидировало в чемпионате, сыграло с луганской “Зарей” в Киеве на НСК “Олимпийский” вничью 1:1. Киевляне забили первыми (на 44-й минуте отличился Виталий Буяльский), но вскоре игрок луганской команды Аллахьяр Сайядманеш сравнял счет (на 49-й минуте).

У “Динамо” стало 45 очков, а у донецкого “Шахтера”, который 11 декабря обыграл на выезде “Александрию со счетом 2:1, – 47 очков.

Третье место в турнирной таблице занимает “Днепр-1”. В последнем туре команда из Днепра разгромила “Мариуполь” на его поле – 3:0.

Другие поединки 18-го тура завершились так:

“Ингулец” – “Десна” 2:1;

“Верес” – “Рух” 1:1;

“Львов” – “Ворскла” 1:1;

“Черноморец” – “Металлист 1925” 2:1;

“Колос” – “Минай” 2:1.

Теперь в УПЛ наступил новогодний перерыв. Матчи чемпионата возобновятся в конце февраля 2022 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Представитель Зеленского в КСУ считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого

22.06 / Рубль вырос к доллару и евро

30.01 / Украинец Прима выиграл “золото” чемпионата Европы по биатлону

30.10 / Димопулос рассказала, почему не может заниматься сексом часто

20.05 / В партии Порошенко считают, что Зеленский не стал ему приговором

04.01 / Экс-главы Пентагона предостерегли от использования ВС США в борьбе за власть

01.10 / США решили перебросить F-16 из Германии в Италию для противодействия России

26.06 / Проголосовавший по поправкам Миронов заявил о развороте государства в сторону человека

05.12 / Президент Финляндии призвал Запад не игнорировать интересы России

20.05 / Родственники оскорбившего Кадырова подростка извинились на камеру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика