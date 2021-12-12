 

Украинец стал лучшим иностранным студентом британской Королевской военной академии

12.12.2021, 22:24, Новости дня
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Лейси получил особое отличие – Международный меч. Награда присуждается кадету, который продемонстрировал лучшие результаты в учебе. В этом году в академии учились офицеры из 26 разных стран.

“Награду украинцу вручило ее королевское высочество принцесса Анна на торжественной церемонии во время парада в честь Суверена”, – отметили в посте.

https://www.facebook.com/ukinukraine/posts/4835569373130540

Контекст:

Лейси – третий украинец, получивший Международный меч. В 2020 году награду получил курсант Антон Совенко, а в 2019-м – Артем Бараненко, написало ЛІГА.net

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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