 

Стало известно о значительном снижении цен на Redmi K40 в Китае

12.12.2021, 22:00, Новости дня
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Всего 345 американских долларов – по такой цене можно купить в Китае популярный смартфон Redmi K40. Ранее цена была снижена до 385 долларов, а на старте продаж аппарат оценили в 420 «зеленых».

Самое интересное, что спрос на данную модель гаджета никогда не падал, отмечают эксперты. Однако продавцы и производитель договорились, что по мере старения смартфон должен дешеветь, открывая окно более дорогого сегмента своим последователям.

Объем оперативной памяти в Redmi K40 составляет 12 Гб. Штатный накопитель – 256 Гб. Частота обновления кадров на экране – 120 Гц. Платформой послужила однокристальная система Snapdragon 870. Кроме того, интересным решением в конструкции аппарата стала выезджающая камера основного блока. Отверстие для фронтальной камеры настолько мало, что ее практически не видно.



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