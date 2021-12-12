 

Объявлена стоимость планшета Samsung Galaxy Tab A8

12.12.2021, 22:00, Новости дня
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Компания Samsung продолжает работать с конструкцией планшета Galaxy Tab A8 образца 2021 года. В сети уже опубликована и цена обновленного устройства. Она составит для базовой версии 240 евро.

Одновременно из компетентных источников сообщили практически всю информацию о технических характеристиках гаджета, что само по себе говорит о близости официальной презентации.

Так, в планшете будет использован LCD-экран с диагональю 10,5 дюйма, на котором картинка отобразится с разрешением 1200 на 2000 пикселей. Частота обновления картинки – 60 Гц. Оперативная память здесь составит 4 Гб, основная же представлена в трех вариантах: 32, 64 или 128 Гб. Последний вариант станет в полтора раза дороже базового – 360 евро.



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