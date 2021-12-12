 

Шарий оценил реакцию Украины на отказ Байдена размещать там войска США

12.12.2021, 21:48, Новости дня
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«Я читал в украинских источниках совершенно неожиданную интерпретацию заявления Байдена – вплоть до того, что США якобы отправят войска на украинскую территорию. Понятно стремление «выкрутить» слова американского президента», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский медиаэксперт Анатолий Шарий. Ранее президент США заявил, что у Вашингтона нет и никогда не было планов размещения войск на Украине.

«Чтобы вызвать реакцию в обществе на некое событие, об этом событии надо рассказывать. Но украинские СМИ посчитали, что могут в данном случае «не заметить» заявление Джо Байдена или дать ему совершенно неожиданную интерпретацию. В целом повестка там все та же – «руководство РФ пожалеет, если нападет на Украину» и тому подобное», – отметил украинский медиаэксперт и политик Анатолий Шарий.

«Для «упоротой» публики даже прямое заявление Байдена не станет аргументом в пользу того, что НАТО не будет размещать свои войска на территории Украины, – заметил собеседник. – Хотя надо заметить, что американский президент не сказал ничего нового. В натовском руководстве много раз заявляли, со ссылкой на пятый пункт Устава НАТО, что принцип коллективной обороны распространяется только на страны, входящие в альянс – и значит, Украины он не касается. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, по-моему, уже замучился об этом повторять».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

 

Президент США Джо Байден ранее заявил, что если РФ «вторгнется» на Украину, Соединенны Штаты отправят войска в страны «Бухарестской девятки» на восточном фланге НАТО: Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Эстонию. Но у США нет намерений размещать американские войска на самой Украине, сказал Байден. «Никогда не было таких планов», – подчеркнул американский президент.

Напомним, по версии США, РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». РФ неоднократно отвергала утверждения о подготовке вторжения на Украину.



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