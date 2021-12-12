 

СМИ: На Украине отрицают требования США о предоставлении автономии Донбассу

12.12.2021, 21:48, Новости дня
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Министр обороны Украины Алексей Резников отрицает информацию о том, что Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы тот предоставил Донбассу особый статус или больше автономии для «возобновления застопорившихся мирных переговоров», говорится в сообщении газеты Financial Times, которой дал интервью Резников.

«Резников также отрицает, что Киев подвергся какому-либо давлению со стороны США, чтобы предоставить особый статус или большую автономию оккупированным регионам Донбасса», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники США сообщило, что американские власти могут заставить Киев официально уступить часть автономии Донбассу.



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