СМИ: На Украине отрицают требования США о предоставлении автономии Донбассу

Министр обороны Украины Алексей Резников отрицает информацию о том, что Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы тот предоставил Донбассу особый статус или больше автономии для «возобновления застопорившихся мирных переговоров», говорится в сообщении газеты Financial Times, которой дал интервью Резников.

«Резников также отрицает, что Киев подвергся какому-либо давлению со стороны США, чтобы предоставить особый статус или большую автономию оккупированным регионам Донбасса», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники США сообщило, что американские власти могут заставить Киев официально уступить часть автономии Донбассу.